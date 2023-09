Ciné-P’tit Déj’ : Pirouette et le sapin de Noël Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 17 décembre 2023, Senlis.

Ciné-P’tit Déj’ : Pirouette et le sapin de Noël Dimanche 17 décembre, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc enfant : 4,50€ / 15-25 ans : 5,50€ / adulte : 6€

PIROUETTE ET LE SAPNI DE NOËL

Programme de 4 courts-métrages | 44 minutes

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire! Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au cœur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T10:30:00+01:00 – 2023-12-17T11:00:00+01:00

