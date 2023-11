Ciné-Klub : « Louis Malle : gentleman provocateur » 2/3 : Lacombe Lucien Cinéma Jeanne d’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-Klub : « Louis Malle : gentleman provocateur » 2/3 : Lacombe Lucien Cinéma Jeanne d’Arc Senlis, 15 décembre 2023, Senlis. Ciné-Klub : « Louis Malle : gentleman provocateur » 2/3 : Lacombe Lucien Vendredi 15 décembre, 20h30 Cinéma Jeanne d’Arc tarif unique 5€ LACOMBE LUCIEN Drame-Romance-Guerre | France | 1974 | 2h18

Réalisé par Louis Malle avec Pierre Blaise, Aurore Clément

Juin 1944, à Moissac, dans le Sud-Ouest de la France. Lucien Lacombe, jeune fils de paysan de 17 ans, garçon de salle à l’hôpital, voudrait rejoindre les résistants mais les responsables du mouvement refusent de le prendre dans ses rangs. Un jour, il est arrêté par la milice. Ce soir-là, sous l’emprise de l’alcool et de la peur, il commence à dénoncer des maquisards. Cinéma Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière Saint Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

