Les Nonnes Vigneronnes Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 14 décembre 2023, Senlis.

Le couvent des sœurs de l’éternelle couture menace de fermer ses portes, faute de moyens, et la maigre somme récoltée par leurs travaux d’aiguille ne suffit pas à sa survie. Quatre nonnes téméraires ont alors une idée aussi folle que risquée : se servir des vignes qui entourent le couvent pour fabriquer incognito -et dans le dos de la mère supérieure- du vin qu’elles vendront aux habitants de la paroisse. Leur vin, qu’elles rebaptisent le « tu-sais-quoi » afin d’écarter les soupçons de la mère supérieure qui est convaincue que c’est du pur jus de raisin- connaît un vif succès au point même d’être en liste pour gagner un prix renommé !

Sally et Paul, deux fouines de journalistes cherchant à faire la une, flairent que quelque chose de louche se trame dans ce couvent et décident de s’infiltrer afin d’espionner les sœurs. Ayant la ferme intention de découvrir si oui ou non ces nonnes sont des vigneronnes et de les démasquer, ils se font alors passer pour une sœur et un prêtre… Pour couronner le tout, les sœurs apprennent qu’un espion, envoyé par Rome, doit arriver au couvent…

De quiproquos en rebondissements, de prières en dégustation, ce vaudeville pas très catholique vous donnera envie de vous convertir et de déguster du « tu-sais-quoi » béni !

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

theatre comedie