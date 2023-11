Avant-Première : Captives Cinéma Jeanne d’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Avant-Première : Captives Cinéma Jeanne d’Arc Senlis, 10 décembre 2023, Senlis. Avant-Première : Captives Dimanche 10 décembre, 18h00 Cinéma Jeanne d’Arc tarifs habituels CAPTIVES Thriller-Historique-Drame

Réalisé par Arnaud des Pallières avec Mélanie Thierry, Josiane Balasko, Marina Foïs

Paris, 1894. Qui est Fanni qui prétend s’être laissée enfermer volontairement à l’Hôpital de la Salpêtrière ? Cherchant sa mère parmi la multitude des femmes convaincues de « folie », Fanni découvre une réalité de l’asile toute autre que ce qu’elle imaginait, ainsi que l’amitié inattendue de compagnes d’infortune. Le dernier grand bal de la Salpêtrière se prépare. Politiques, artistes, mondains s’y presseront. Dernier espoir d’échapper au piège qui se referme… Cinéma Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière Saint Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cinéma Jeanne d'Arc 10 rue du cimetière Saint Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise

