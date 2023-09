Ciné-P’tit Déj’ : L’Hiver d’Edmond et Lucy Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-P’tit Déj’ : L’Hiver d’Edmond et Lucy Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 10 décembre 2023, Senlis. Ciné-P’tit Déj’ : L’Hiver d’Edmond et Lucy Dimanche 10 décembre, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc enfant : 4,50€ / 15-25 ans : 5,50€ / adulte : 6€ L’HIVER D’EDMOND ET LUCY Programme de 4 courts-métrages | 45 minutes

Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution : et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ? Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat Touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien… Sans compter le petit hérisson qui mène l’enquête à leurs côtés ! Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis

