Séance de rattrapage : Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 8 décembre 2023, Senlis.

Séance de rattrapage : Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan Vendredi 8 décembre, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarifs habituels

LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN

Historique-Action-Aventure | France | 2h

Réalisé par MArtin Bourboulon avec Eva Green, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:45:00+01:00

