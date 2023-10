Callas – Paris, 1958 : Le concert en version restaurée en exclusivité au cinéma Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 3 décembre 2023, Senlis.

Callas – Paris, 1958 : Le concert en version restaurée en exclusivité au cinéma Dimanche 3 décembre, 18h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif plein : 18€ / tarif réduit : 10 € (adhérent et – 26 ans)

CALLAS – PARIS 1958

Il s’agissait d’un événement mondain majeur, auquel assistait le « Tout-Paris » (dont le président Coty, Jean Cocteau, le duc et la duchesse de Windsor, Charlie Chaplin, Brigitte Bardot, et bien d’autres). Callas est apparue sur la célèbre scène vêtue de ses vêtements les plus élégants et des bijoux d’une valeur d’un million de dollars. Le répertoire de ce spectacle montre Callas à son meilleur niveau, tant en récital qu’en tant qu’actrice. Les éléments visuels étaient aussi importants que les dimensions vocales dans son art.

Diffusée pour la première fois entièrement en couleurs et en 4K – méticuleusement restaurée à partir des bobines 16 mm originales récemment découvertes et d’une source sonore nouvellement découverte – cette soirée légendaire est à vivre comme jamais auparavant.

Produit par l’équipe à l’origine du film primé Maria by Callas.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

2023-12-03T18:30:00+01:00 – 2023-12-03T20:00:00+01:00

