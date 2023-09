Ciné-P’tit Déj’ : Caillou, chou, hibou Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-P’tit Déj’ : Caillou, chou, hibou Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 3 décembre 2023, Senlis. Ciné-P’tit Déj’ : Caillou, chou, hibou Dimanche 3 décembre, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc enfant : 4,50€ / 15-25 ans : 5,50€ / adulte : 6€ CAILLOU, CHOU, HIBOU Programme de 5 courts-métrages | 44 minutes

Cinq films faits de dessins, de papier, de peluche, pour se raconter des histoires imaginaires, pour sécher ses larmes entouré d’amis, pour aimer l’école… et même la soupe ! Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T10:30:00+01:00 – 2023-12-03T11:30:00+01:00

2023-12-03T10:30:00+01:00 – 2023-12-03T11:30:00+01:00 cinéma film court Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis latitude longitude 49.20825;2.586543

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/