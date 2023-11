Ciné-Klub : « Louis Malle : gentleman provocateur » 1/3 : Le Feu follet Cinéma Jeanne d’Arc Senlis, 1 décembre 2023, Senlis.

Ciné-Klub : « Louis Malle : gentleman provocateur » 1/3 : Le Feu follet Vendredi 1 décembre, 20h30 Cinéma Jeanne d’Arc tarif unique 5€

LE FEU FOLLET

Drame | France | 1963 | N&B | 1h49

Réalisé par Louis Malle avec Maurice Ronet, Lena Skerla, Yvonne Cle

Les dernières 48 heures d’un homme perdu. Alain quitte la maison de santé où il a suivi une cure de désintoxication. Lydia, sa maîtresse, une amie de sa femme Dorothy qui l’a quitté, veut l’aider. Alain se rend à Paris et commence à travers les bars et chez d’anciens amis une sorte de recherche de lui-même en remontant le passé. Au terme de ce pèlerinage, Alain va se préparer au grand départ. Sur la glace de sa cheminée il a inscrit une date et sur la table de chevet, le revolver est prêt.

Cinéma Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière Saint Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:30:00+01:00

cinéma ciné-klub