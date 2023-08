Concert de Jazz Cinema Jeanne d’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Concert de Jazz Cinema Jeanne d’Arc Senlis, 30 novembre 2023, Senlis. Concert de Jazz Jeudi 30 novembre, 20h30 Cinema Jeanne d’Arc Gratuit, réservation obligatoire L’atelier jazz et le Big Band du conservatoire se produira sur la scène du Cinéma Jeanne d’Arc de Senlis le jeudi 30 novembre à 20h30.

Venez profiter ce moment de jazz!!! Cinema Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière St Rieul 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinema Jeanne d'Arc Adresse 10 rue du cimetière St Rieul 60300 Senlis Ville Senlis

