Ciné-Discussion : De l'eau jaillit le feu

Dimanche 26 novembre, 18h00
Cinéma Jeanne d'Arc
tarif unique 5€
DE L'EAU JAILLIT LE FEU
Documentaire | 1h16

Réalisé par Fabien mazzocco

Dans le marais poitevin, des milliers de personnes sont aujourd’hui engagées dans une lutte contre un projet de méga-bassines. Comment ce territoire à l’image si paisible est-il devenu l’épicentre d’une véritable guerre de l’eau ?

Ciné-Discussion en présence de Marc Baldeck (directeur du CPIE des Pays de l’Oise) et Thierry Patinet (Collectif de l’Oise Actions Climat) Cinéma Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière Saint Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T18:00:00+01:00 – 2023-11-26T20:00:00+01:00

Senlis 60300 Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

