Avant-Première : Wish Cinéma Jeanne d’Arc Senlis, 26 novembre 2023, Senlis.

Avant-Première : Wish Dimanche 26 novembre, 11h30 Cinéma Jeanne d’Arc tarifs habituels

WISH

Animation-Aventure-Famille | USA | 1h35

Réalisé par Chris Buck et Fawn Veerasunthorn

Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire des miracles…

Cinéma Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière Saint Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T11:30:00+01:00 – 2023-11-26T13:30:00+01:00

film disney