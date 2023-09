Ciné-P’tit Déj’ : Les Tourouges et les Toubleus Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 26 novembre 2023, Senlis.

Ciné-P’tit Déj’ : Les Tourouges et les Toubleus Dimanche 26 novembre, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc enfant : 4,50€ / 15-25 ans : 5,50€ / adulte : 6€

LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS

Programmes de 4 courts-métrages | 37 minutes

Un programme haut en couleur pour triompher des différences !

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore : ils se détestent !

Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T10:30:00+01:00 – 2023-11-26T11:15:00+01:00

