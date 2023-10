Ciné-Klub : « Warner Bros. 100 ans » 3/3 : La Balade sauvage Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 17 novembre 2023, Senlis.

Ciné-Klub : « Warner Bros. 100 ans » 3/3 : La Balade sauvage Vendredi 17 novembre, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5€

La BALADE SAUVAGE

Drame-Policier | USA | 1975 | 1h35 | VOstfr

Réalisé par Terence Mallick avec Martin Sheen, Sissy Spacek, Warren Oates

Interdit aux -12 ans

Dans le Dakota du Sud des années 50, Holly Sargis, 15 ans, vient de s’installer dans une petite ville de la région avec son père, peintre d’affiches. Elle rencontre Kit Carruthers, un jeune éboueur qui vient de plaquer son travail. Bientôt, les deux jeunes gens se fréquentent et tombent amoureux. Mais le père d’Holly découvre la relation des amants et, furieux, décide de tuer le chien de sa fille afin qu’elle renonce à fréquenter Kit. Ce dernier entreprend alors de fuir avec Holly. Tandis que monsieur Sargis s’interpose, Kit le tue et brûle son corps. Dès lors, les deux amants commencent une cavale insouciante et meurtrière sur les routes. Le premier film de Terrence Malick : une odyssée lyrique et funeste, intense et incontournable.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

