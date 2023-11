Cet évènement est passé Avant-Première : Moi capitaine Cinéma Jeanne d’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Dimanche 12 novembre, 14h00
tarifs habituels
MOI CAPITAINE séance suivie d'une retransmission en direct de la rencontre avec Matteo Garrone au cinéma Mégarama d'Arras

Drame | Italie-France | 2h04

Réalisé par Matteo Garrone avec Seydou Sarr, Moustapha Fall, Barnar Kane

Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité. Cinéma Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière Saint Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:00:00+01:00

Cinéma Jeanne d'Arc
10 rue du cimetière Saint Rieul 60300 SENLIS
Senlis
60300
Oise

