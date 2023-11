Cet évènement est passé Avant-Première : Gueules noires Cinéma Jeanne d’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Avant-Première : Gueules noires Samedi 11 novembre, 18h00 Cinéma Jeanne d'Arc tarifs habituels GUEULES NOIRES Aventure-Fantastique | France | 1h43

Réalisé par Mathieu Turi avec Samuel Le Bihan, Amir El Kacem, Jean-Hugues Anglade

Interdit aux – 12 ans

1956, dans le nord de la France. Une bande de mineurs de fond se voit obligée de conduire un professeur faire des prélèvements à mille mètres sous terre. Après un éboulement qui les empêche de remonter, ils découvrent une crypte d’un autre temps, et réveillent sans le savoir quelque chose qui aurait dû rester endormi… Cinéma Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière Saint Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T18:00:00+01:00 – 2023-11-11T20:00:00+01:00

