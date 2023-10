Ciné-Klub : « Warner Bros. 100 ans » 2/3 : La Fureur de vivre Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-Klub : « Warner Bros. 100 ans » 2/3 : La Fureur de vivre Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 3 novembre 2023, Senlis. Ciné-Klub : « Warner Bros. 100 ans » 2/3 : La Fureur de vivre Vendredi 3 novembre, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5€ LA FUREUR DE VIVRE Drame | USA | 1955 | 1h51 | VOstfr

Réalisé par Nicholas Ray avec James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Dennis Hopper

Nouvellement arrivé à Los Angeles, Jim, en conflit avec ses parents, essaie de s’intégrer au mieux. Il rencontre Judy, Plato, et toute une bande d’adolescents désaxés. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00

