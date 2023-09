Ciné-Concert + Ciné-Goûter : La Colline aux cailloux Cinema Jeanne d’Arc Senlis, 3 novembre 2023, Senlis.

Ciné-Concert + Ciné-Goûter : La Colline aux cailloux Vendredi 3 novembre, 15h30 Cinema Jeanne d’Arc tarif enfant : 4,50€ / tarif 15-25 ans : 5,50€ / tarif adulte : 6€

LA COLLINE AUX CAILLOUX

Programme de 3 courts-métrages | 52 minutes | à partir de 3 ans

Le programme “La Colline aux cailloux” est composé de trois films sur l’identité, l’exil et l’accueil. Toutes ces histoires se déroulent dans une forêt, aux couleurs douces et poétiques, où les personnages sont des oiseaux, des écureuils et des musaraignes. Avec sensibilité, parfois même avec humour, les auteurs parlent du vivre-ensemble et de la nécessaire générosité dont nous devons faire preuve face à nos différences.

Cinema Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière St Rieul 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T15:30:00+01:00 – 2023-11-03T16:30:00+01:00

2023-11-03T15:30:00+01:00 – 2023-11-03T16:30:00+01:00

film cinéma