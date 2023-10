Ciné-Klub : « Warner Bros. 100 ans » 1/3 : Un Tramway nommé désir Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-Klub : « Warner Bros. 100 ans » 1/3 : Un Tramway nommé désir Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 20 octobre 2023, Senlis. Ciné-Klub : « Warner Bros. 100 ans » 1/3 : Un Tramway nommé désir Vendredi 20 octobre, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5€ UN TRAMWAY NOMME DESIR Drame | USA | 1950 | N&B | 2h02 | VOstfr

Réalisé par Elia Kazan avec Marlon Brando, Vivien Leigh, Kim Hunter

Blanche rend visite à sa sœur qui habite à la Nouvelle-Orléans dans un appartement miséreux avec son mari Stanley. Calme et distinguée, elle entre rapidement en conflit avec Stanley, un ouvrier impulsif et parfois violent.

D’après la pièce Un Tramway nommé désir de Tennessee Williams Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T23:00:00+02:00

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T23:00:00+02:00 cinéma warner bros Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis latitude longitude 49.20825;2.586543

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/