Ciné-P’tit Déj’ : Colargol Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 15 octobre 2023, Senlis.

Ciné-P’tit Déj’ : Colargol Dimanche 15 octobre, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc enfant : 4,50€ / 15-25 ans : 5,50€ / adulte : 6€

COLARGOL

Programme de 3 courts-métrages | 40 minutes

Dans la forêt de Bois-Joli vit Colargol, un ourson gai et pétillant. Il aime flâner en écoutant le chant mélodieux des oiseaux. Persuadé de posséder le même talent, il souhaite émerveiller ses amis grâce à sa voix. Malheureusement, le petit ours chante faux ! Triste et lassé d’être la risée de tous, il demande conseil auprès du rossignol, qui lui explique que chaque oiseau possède un sifflet fabriqué par le roi des oiseaux ! L’ourson veut prouver qu’il peut chanter juste et décide de se rendre au palais royal.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T11:15:00+02:00

cinéma film court