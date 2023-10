Soirée événement : projection du film Le Consentement + rencontre avec la réalisatrice Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 13 octobre 2023, Senlis.

Soirée événement : projection du film Le Consentement + rencontre avec la réalisatrice Vendredi 13 octobre, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarifs habituels

LE CONSENTEMENT

Biopic-Drame | France | 1h58

réalisé par Vanessa Filho avec Jean-Paul Rouve, Kim Higelin, Laetitia Casta

Interdit aux – 12 ans

Paris, 1985. Vanessa a treize ans lorsqu’elle rencontre Gabriel Matzneff, écrivain quinquagénaire de renom. La jeune adolescente devient l’amante et la muse de cet homme célébré par le monde culturel et politique. Se perdant dans la relation, elle subit de plus en plus violemment l’emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:00:00+02:00

