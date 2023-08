The Chosen : nouveaux épisodes au cinéma ! Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 6 octobre 2023, Senlis.

The Chosen : nouveaux épisodes au cinéma ! Vendredi 6 octobre, 20h00 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif plein : 15€ // Tarif réduit : 10€ (-26 ans et adhérent)

THE CHOSEN

série créée par Dallas Jenkins en 2017

Soyez les premiers à découvrir le début de la Saison la plus émouvante et la plus impactante de The Chosen !

Plongez au cœur de cette série événement lors d’une soirée exceptionnelle au cinéma avec :

*Les deux premiers épisodes de la saison 3 en exclusivité sur grand écran !

Jésus donne un sermon qui met le monde sens dessus dessous, et les 12 disciples sont prêts à le suivre jusqu’aux extrémités de la terre.

*Des bonus inédits

*Et des surprises…

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:30:00+02:00

