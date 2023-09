Avant-Première Surprise Cinema Jeanne d’Arc Senlis, 2 octobre 2023, Senlis.

Avant-Première Surprise Lundi 2 octobre, 20h30 Cinema Jeanne d’Arc tarifs habituels

Le Film surprise dure 1h30.

Il est tout public, en français, et a été présenté au Festival de Cannes 2023.

Il sera question d’amours présents et passés. Mais chut ! On n’en dira pas plus…

Cinema Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière St Rieul 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T20:30:00+02:00 – 2023-10-02T22:30:00+02:00

