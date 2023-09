Avant-Première + Ciné-Goûter : Film surprise pour enfants Cinema Jeanne d’Arc Senlis, 1 octobre 2023, Senlis.

Avant-Première + Ciné-Goûter : Film surprise pour enfants Dimanche 1 octobre, 16h30 Cinema Jeanne d’Arc tarifs habituels

Le Film surprise dure 1h16, il s’adresse aux enfants à partir de 6 ans, et il est question d’une dispute et d’un poulet.

Mais chut ! on ne vous dira rien de plus…

à partir de 16h : accueil « goûter » dans le hall du cinéma

à 16h30 : début de la séance

Cinema Jeanne d’Arc 10 rue du cimetière St Rieul 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T16:30:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

