Senlis Le Comité de Jumelage fait son cinéma Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 28 septembre 2023, Senlis. Le Comité de Jumelage fait son cinéma 28 septembre – 7 décembre, les jeudis Cinéma Jeanne D’Arc Tarif habituel d’accès à la salle de cinéma de Senlis Le Comité de Jumelage de Senlis organise chaque année un mini festival de cinéma proposant à l’automne, chaque mois, un film en version originale de chaque ville/pays jumelée avec Senlis.En 2023 un quatrième film en langue anglaise sera proposée puisque le Comité organise des cours de cette langue parmi ses acivités.

Le 28 septembre : film italien

Le 19 octobre : film allemand

Le 16 novembre : film ukrainien

Le 7 décembre : film anglais Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T20:30:00+02:00 – 2023-09-28T22:00:00+02:00

