Senlis Festival du Comité de Jumelage 1/4 – Italie : Nous nous sommes tant aimés Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 28 septembre 2023, Senlis. Festival du Comité de Jumelage 1/4 – Italie : Nous nous sommes tant aimés Jeudi 28 septembre, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5€ NOUS NOUS SOMMES TANT AIMES Comédie dramatique | 1976 | 1h55 | VOstfr

Réalisé par Ettore Scola avec Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli

En 1945, trois amis qui ont pris part à la Résistance italienne célèbrent la chute du fascisme et la fin de la guerre. La République remplace la monarchie et tous trois poursuivent leur chemin séparément, libre de toute propagande fascisante… Cinéma Jeanne D'Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis

2023-09-28T20:30:00+02:00 – 2023-09-28T22:30:00+02:00

