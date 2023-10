Ciné-Rencontre // Diabolo Menthe Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 24 septembre 2023, Senlis.

Ciné-Rencontre // Diabolo Menthe Dimanche 24 septembre, 18h00 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5€

DIABOLO MENTHE

Comédie romanesque | France | 1977 | 1h30

Réalisé par Diane Kurys avec Odile Michel, Eléonore Klarwein, Anouk Feriac

Une année dans la vie d’Anne, 13 ans, et de sa grande sœur : conflits familiaux et scolaires, amours adolescents, découverte de la politique… Un joyau autobiographique couronnée du prix Delluc.

Ciné-Rencontre animé par Clara Laurent, autrice et documentariste

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T18:00:00+02:00 – 2023-09-24T20:30:00+02:00

2023-09-24T18:00:00+02:00 – 2023-09-24T20:30:00+02:00

cinéma festival