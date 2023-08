Ciné-Rencontre autour du film : Bipolaire 35 Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 3 septembre 2023, Senlis.

Ciné-Rencontre autour du film : Bipolaire 35 Dimanche 3 septembre, 11h00

BIPOLAIRE 35

récit d’une vie en crises

Bipolaire

« Je suis bipolaire, et ça a ruiné ma vie! » lâche Guillaume au détour d’une conversation.

Lui, le maniaco-dépressif, que l’on a préféré renommer bipolaire.

Mieux, parait-il, pour la personne et son entourage.

Mais peu importe la sémantique, la réalité est bel et bien là : une vie de hauts et de bas.

Le très haut, sorte d’exaltation qui donne le sentiment de tutoyer le divin. Tout parait possible !

Le très bas, la dépression qui peut mener au suicide.

Au milieu de ce yoyo perpétuel, des proches désemparés qui s’interrogent.

Au final, ils n’ont d’autre choix que de s’adapter.

35

Comme le nombre de séjours en hôpital psychiatrique.

Guillaume a 68 ans.

2023-09-03T11:00:00+02:00 – 2023-09-03T12:00:00+02:00

film documentaire