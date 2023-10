Cet évènement est passé Festival off des ateliers de la boite a son et image Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Festival off des ateliers de la boite a son et image Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 31 août 2023, Senlis. Festival off des ateliers de la boite a son et image Jeudi 31 août, 20h00 Cinéma Jeanne D’Arc entrée libre Projection des films réalisés au cours de l’année 2022/2023 des élèves des ateliers vidéo. Remise du prix du public Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « laboiteasonetimagesenlis@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T20:00:00+02:00 – 2023-08-31T22:30:00+02:00

2023-08-31T20:00:00+02:00 – 2023-08-31T22:30:00+02:00 la boite festival off Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis latitude longitude 49.20825;2.586543

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/