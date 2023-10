Cet évènement est passé Soirée Ciné + Pizza / Projection de Ninja Turtles : Teenage years Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Soirée Ciné + Pizza / Projection de Ninja Turtles : Teenage years Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 19 août 2023, Senlis. Soirée Ciné + Pizza / Projection de Ninja Turtles : Teenage years Samedi 19 août, 19h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 10€ = 1 place + 1 part de pizza + 1 boisson au choix NINJA TURTLES : TEENAGE YEARS Animation-Aventure-Action | 1h39 | Réalisé par Jeff Rowe et Kyler Spears

Après des années passées loin du monde des humains, les frères Tortues entreprennent de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Leur nouvelle amie April O’Neil les aide à s’attaquer à un mystérieux syndicat du crime mais ils se retrouvent dépassés par les événements lorsqu’une armée de mutants se déploie contre eux. Accueil à partir de 19h30 avec pizza et boisson au choix Séance à 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

film tortues ninja Détails Catégories d'Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise

