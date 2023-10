Cet évènement est passé Ciné-P’tit Déj’ : Les Ours gloutons Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-P’tit Déj’ : Les Ours gloutons Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 8 août 2023, Senlis. Ciné-P’tit Déj’ : Les Ours gloutons Mardi 8 août, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif enfant 4.50€ / tarif jeune : 5.50€ / tarif adulte : 6€ LES OURS GLOUTONS 45 minutes

dès 3 ans

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cinéma Jeanne D'Arc
10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis
Senlis
60300 Oise
Hauts-de-France

