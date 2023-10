Ciné-P’tit Déj’ : Jardins enchantés Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 6 août 2023, Senlis.

Ciné-P’tit Déj’ : Jardins enchantés Dimanche 6 août, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif enfant 4.50€ / tarif jeune : 5.50€ / tarif adulte : 6€

JARDINS ENCHANTES

Programme de 6 courts-métrages | 44 minutes

dès 3 ans

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T10:30:00+02:00 – 2023-08-06T11:30:00+02:00

cinéma film