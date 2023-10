Cet évènement est passé Avant-Première + Ciné-P’tit Déj’ : Capitaines ! Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Avant-Première + Ciné-P’tit Déj’ : Capitaines ! Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 23 juillet 2023, Senlis. Avant-Première + Ciné-P’tit Déj’ : Capitaines ! Dimanche 23 juillet, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif enfant 4.50€ / tarif jeune : 5.50€ / tarif adulte : 6€ CAPITAINES ! Programme de 2 courts-métrages | 52 minutes

De manière sensible, ces deux films évoquent la difficulté d’intégration de deux petites filles, dont l’une doit dépasser la barrière sociale (par manque d’argent, elle ne peut pas s’inscrire au club de voile), l’autre la barrière culturelle (ses parents ne parlent pas français et la sollicitent en permanence pour tout traduire). Deux jolis portraits d’héroïnes fortes. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

