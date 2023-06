Ciné-Klub « Cinéma indien » 2/2 : Uski Roti Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-Klub « Cinéma indien » 2/2 : Uski Roti Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 21 juillet 2023, Senlis. Ciné-Klub « Cinéma indien » 2/2 : Uski Roti Vendredi 21 juillet, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5€ USKI ROTI Drame | Inde | 1969 | N&B | 1h50 | VOstfr

Réalisé par Mani Kaul avec Gurdeep Singh, Garima, Richa Vyas

Chauffeur de car, Sucha Singh sillonne les routes poussiéreuses de la campagne du Pendjab, tandis que Balo, sa femme, passe de longues heures à l’attendre à l’arrêt de car avec son déjeuner. Un jour, la soeur de Balo est violentée et Balo arrive en retard au rendez-vous avec son mari. Ce dernier se fâche, dédaigne la nourriture et s’en va. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T20:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00

2023-07-21T20:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:00:00+02:00 ciné-klub patrimoine Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Ciné-Klub « Cinéma indien » 2/2 : Uski Roti Cinéma Jeanne D’Arc Senlis 2023-07-21 was last modified: by Ciné-Klub « Cinéma indien » 2/2 : Uski Roti Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Cinéma Jeanne D'Arc Senlis 21 juillet 2023