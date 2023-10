Cet évènement est passé Ciné-Goûter : La Baleine et l’escargote Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-Goûter : La Baleine et l’escargote Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 11 juillet 2023, Senlis. Ciné-Goûter : La Baleine et l’escargote Mardi 11 juillet, 16h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif enfant 4.50€ / tarif jeune : 5.50€ / tarif adulte : 6€ LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 40 minutes | Précédé de 2 courts-métrages

dès 3 ans Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cinéma Jeanne D'Arc
10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis
Senlis
60300 Oise
Hauts-de-France
2023-07-11T16:30:00+02:00 – 2023-07-11T17:30:00+02:00

