Avant-Première : Mission Impossible – Dead reckoning Partie 1 Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 9 juillet 2023, Senlis.

Avant-Première : Mission Impossible – Dead reckoning Partie 1 Dimanche 9 juillet, 18h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarifs habituels

MISSION IMPOSSIBLE : DEAD RECKONING Part. 1

Action-Espionnage | USA | 2h43

Réalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg

Ethan Hunt et son équipe de l’IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T18:30:00+02:00 – 2023-07-09T21:30:00+02:00

