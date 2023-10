Cet évènement est passé Ciné-P’tit Déj’ : Les Grandes vacances de cowboy et indien Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-P’tit Déj’ : Les Grandes vacances de cowboy et indien Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 9 juillet 2023, Senlis. Ciné-P’tit Déj’ : Les Grandes vacances de cowboy et indien Dimanche 9 juillet, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif enfant 4.50€ / tarif jeune : 5.50€ / tarif adulte : 6€ LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIENS Programme de 2 courts-métrages | 52 minutes

Cowboy et Indien, accompagnés de personnages loufoques et extravagants, vivent une vie pleine de rebondissements. Avec cette joyeuse équipe, l’inattendu peut survenir à chaque instant ! Ainsi, se rendre à une foire agricole ou partir en vacances devient une drôle d’aventure, complètement rocambolesque, à laquelle Cowboy et Indien (et Cheval) vous invitent ! Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cinéma film

