Ciné-Klub « Cinéma indien » 1/2 : Charulata Vendredi 7 juillet, 20h30 Cinéma Jeanne D'Arc tarif unique 5€ CHARULATA Drame-Romance | Inde | 1964 | N&B | 1h59 | VOstfr

Réalisé par Satyajit Ray avec Madhabi Mukherjee, Soumitra Chatterjee, Dilip Bose

A Calcutta, en 1880, alors que son mari la délaisse à cause de son implication dans un journal politique, Charulata se réfugie dans les arts. Se rendant compte de la solitude de la jeune femme, son mari invite son cousin Amal à l'aider dans ses aspirations littéraires. Charulata va devoir faire face à l'irruption de nouveaux sentiments face au dit cousin. Cinéma Jeanne D'Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis

