Ciné-Klub « Rétrospective Ethan et Joel Coen » 3/3 : Fargo
Vendredi 30 juin, 20h30
Cinéma Jeanne D'Arc
tarif unique 5€

FARGO
Policier-Drame | USA | 1996 | 1h37 | VOstfr

Interdit aux -12 ans

Réalisé par Ethan et Joel Coen avec William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi

Un vendeur de voitures d'occasion endetté fait enlever sa femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon qui sera versée par son richissime beau-père. Mais le plan ne va pas résister longtemps à l'épreuve des faits et au flair d'une policière enceinte…

Cinéma Jeanne D'Arc
10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis

2023-06-30T20:30:00+02:00 – 2023-06-30T23:00:00+02:00

Interdit aux -12 ans

