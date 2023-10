Cet évènement est passé Ciné-Kapsule : Trenque Lauquen partie 1 et 2 Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-Kapsule : Trenque Lauquen partie 1 et 2 Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 23 juin 2023, Senlis. Ciné-Kapsule : Trenque Lauquen partie 1 et 2 Vendredi 23 juin, 18h00, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif unique 5€/ séance (10€ pour les 2 films) TRENQUE LAUQUEN PARTIE 1 : à 18h, durée 2h09 PARTIE 2 : à 20h30, durée 2h13 en VOstfr

réalisé par Laura Citarella avec Laura Paredes, Juliana Muras, Ezequiet Pierri

Une femme disparaît. Deux hommes partent à sa recherche aux alentours de la ville de Trenque Lauquen. Ils l’aiment tous les deux et chacun a ses propres soupçons quant aux raisons de cette disparition. Les circonstances vont cependant se révéler plus étranges que prévues.

En deux parties et douze chapitres, « Trenque Lauquen » croise les récits de ses différents personnages et cartographie une ville. De la découverte d’une ancienne correspondance amoureuse dans une bibliothèque à de mystérieuses apparitions près d’un lac, la pampa n’a pas encore révélé tous ses secrets… Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:00:00+02:00 – 2023-06-23T20:15:00+02:00

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-23T23:00:00+02:00 cinéma film Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis latitude longitude 49.20825;2.586543

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/