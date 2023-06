Avant-Première : Élémentaire Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 18 juin 2023, Senlis.

Avant-Première : Élémentaire Dimanche 18 juin, 16h00 Cinéma Jeanne D’Arc tarifs habituels

ÉLÉMENTAIRE

Animation | USA | 1h43

à partir de 6 ans

Réalisé par Peter Sohn

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l’âme. L’amitié qu’ils se portent remet en question les croyances de Flam sur le monde dans lequel ils vivent…

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T16:00:00+02:00 – 2023-06-18T17:50:00+02:00

