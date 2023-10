Cet évènement est passé Jouets en vrac Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Jouets en vrac Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 17 juin 2023, Senlis. Jouets en vrac Samedi 17 juin, 12h00 Cinéma Jeanne D’Arc 5€ tarif unique (gratuit moins de 7 ans) C’est le soir, les jouets prennent vie quand les humains, eux, dorment… Mais Greta, la poupée tyrolienne et les autres jouets s’aperçoivent avec stupeur que leur compagnon Freddie, l’ours en peluche, a disparu. Pire, il a fini à la déchetterie ! Toute la petite bande décide alors d’aller le sauver, mais c’est une opération risquée car il faut échapper aux rats qui hantent la déchetterie et qui sont affamés… Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lapetitevadrouille@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T12:00:00+02:00 – 2023-06-17T13:00:00+02:00

spectacle comédie

