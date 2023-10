Cet évènement est passé Ciné-Klub « Rétrospective Ethan et Joel Coen » 2/3 : Blood simple Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-Klub « Rétrospective Ethan et Joel Coen » 2/3 : Blood simple Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 16 juin 2023, Senlis. Ciné-Klub « Rétrospective Ethan et Joel Coen » 2/3 : Blood simple Vendredi 16 juin, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5€ BLOOD SIMPLE Policer-Thriller | USA | 1984 | 1h36 | VOstfr

Interdit aux -12 ans

Réalisé par Ethan et Joel Coen avec John Getz, Frances McDormand, Dan Hedaya, Samm-Art Williams

Au Texas, un propriétaire de bar découvrant que sa femme le trompe avec le barman, engage un détective texan pour les assassiner. Mais sous des dehors de parfait imbécile, ce dernier va se révéler un personnage machiavélique et imprévisible. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T20:30:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00

