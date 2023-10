Le mariage de ma soeur Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 15 juin 2023, Senlis.

Le mariage de ma soeur Jeudi 15 juin, 19h00 Cinéma Jeanne D’Arc 6€ et 4 € (moins de 18 ans)

Pas facile d’être demoiselle d’honneur, surtout quand on déteste la mariée ! Comment faire face à cette journée qui s’annonce aussi drôle qu’un détartrage ? Cela permet à chacune de faire un petit bilan sur sa vie et à d’autres de se dévergonder un peu… Neuf jeunes filles au caractère bien trempé vont déballer leurs espérances, leurs interrogations et leurs secrets. Une réflexion douce-amère sur l’amour naissant et la perception du mariage aujourd’hui…

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lapetitevadrouille@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T19:00:00+02:00 – 2023-06-15T20:00:00+02:00

comedie humour