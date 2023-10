Cet évènement est passé METROPOLITAN OPERA au cinéma : Don Giovanni Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis METROPOLITAN OPERA au cinéma : Don Giovanni Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 12 juin 2023, Senlis. METROPOLITAN OPERA au cinéma : Don Giovanni Lundi 12 juin, 19h30 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif plein = 20€ // Tarif adhérent = 15€ // Tarif -26 ans = 8€ DON GIOVANNI Compositeur : Wolfgang Mozart

Mise en scène : Ivo Van Hove

Direction musicale : Nathalie Stutzmann

Durée : 3h14 – 1 entracte

Don Giovanni est un irrépressible coureur de jupons. Il veut séduire Donna Anna mais sa tentative contrarie la jeune femme. Pour sauver l’honneur de sa fille, le Commandeur provoque en duel Don Giovanni, qui le blesse mortellement. Sans délai, il jette son dévolu sur Zerlina, promise à Masetto. C’était sans compter le retour de Donna Elvira, l’ancienne maîtresse de Don Giovanni toujours éprise de lui.

C’est un de ces personnages qu’on adore détester ! Don Giovanni donne son nom au brillant opéra de Mozart à la musicalité inspirée, aussi profondément tragique que comique. Le metteur en scène belge Ivo van Hove livre une lecture vibrante de ce drame espiègle, dans des décors épurés à l’architecture atemporelle. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T19:30:00+02:00 – 2023-06-12T23:00:00+02:00

