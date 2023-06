Les rendez-vous RTL au cinéma : Dans la têtes des tueurs Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Les rendez-vous RTL au cinéma : Dans la têtes des tueurs Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 11 juin 2023, Senlis. Les rendez-vous RTL au cinéma : Dans la têtes des tueurs Dimanche 11 juin, 18h00 Cinéma Jeanne D’Arc tarifs habituels DANS LA TÊTE DES TUEURS 3 affaires décryptées : Jonathan Daval, Nordahl Lelandais, Xavier Dupont De Ligonnès. durée 1h40

Les faits divers passionnent les Français. RTL organise une conférence pendant laquelle ces trois affaires qui ont marqué notre société seront décryptées. Quels sont les mécanismes qui ont conduit trois hommes très différents à entrer dans l’histoire du crime et du fait-divers ? Que racontent leurs actes ? Plongez dans ces faits divers avec Jean-Alphonse Richard. La psychanalyste Estelle Dossin dressera le portrait psychologique de ces tueurs et le magistrat Jacques Dallest apportera une expertise juridique. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T18:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:50:00+02:00

2023-06-11T18:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:50:00+02:00 faits diverx conférence Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Les rendez-vous RTL au cinéma : Dans la têtes des tueurs Cinéma Jeanne D’Arc Senlis 2023-06-11 was last modified: by Les rendez-vous RTL au cinéma : Dans la têtes des tueurs Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Cinéma Jeanne D'Arc Senlis 11 juin 2023