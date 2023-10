Ciné-P’tit Déj’ : La naissance des oasis Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 4 juin 2023, Senlis.

Ciné-P’tit Déj’ : La naissance des oasis Dimanche 4 juin, 10h00 Cinéma Jeanne D’Arc enfant : 4,50€ / adulte : 6€

LA NAISSANCE DES OASIS

Programme de 5 courts-métrages | 41 minutes

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans la nature, un petit quelque chose qui vaut plus que l’or, le pétrole et les diamants: le germe de la vie.

– Drops (Danemark, 5’)

– Naissance des oasis (France, 9’)

– Suzie in the Garden (République tchèque, 13’)

– Il pleut bergère (France, 2’)

– Some Thing (Allemagne, 2015, 7′)

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

cinéma jeune public