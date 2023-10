Cet évènement est passé Cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes et film d’ouverture du Festival : Jeanne du Barry Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes et film d’ouverture du Festival : Jeanne du Barry Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 16 mai 2023, Senlis. Cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes et film d’ouverture du Festival : Jeanne du Barry Mardi 16 mai, 18h30 Cinéma Jeanne D’Arc Tarifs habituels // Tarif réduit pour les personnes en tenue de soirée // Soirée gratuite pour les adhérents Accueil à partir de 18h30 : tapis rouge + photocall avec le Studio C, tenue de soirée et lunettes de star exigées !

Début de la retransmission de la Cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes à 19h, la cérémonie durera environ 45 minutes.

A partir de 19h45 : projection du film d’ouverture : JEANNE DU BARRY Historique-Romance | France | 1h53

Réalisé par Maïwenn avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe

Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s'élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Son amant le comte Du Barry souhaite la présenter au Roi. Il organise la rencontre via l'entremise du duc de Richelieu. Celle-ci dépasse ses attentes : entre Louis XV et Jeanne, c'est le coup de foudre… Avec la courtisane, le Roi retrouve le goût de vivre – à tel point qu'il ne peut plus se passer d'elle et décide d'en faire sa favorite officielle. Scandale : personne ne veut d'une fille des rues à la Cour. Cinéma Jeanne D'Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

2023-05-16T18:30:00+02:00 – 2023-05-16T22:00:00+02:00

