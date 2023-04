Assemblée Générale de l’Association Salle Jeanne d’Arc Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’évènement: Oise

Assemblée Générale de l’Association Salle Jeanne d’Arc Cinéma Jeanne D’Arc, 16 mai 2023, Senlis. Assemblée Générale de l’Association Salle Jeanne d’Arc Mardi 16 mai, 18h00 Cinéma Jeanne D’Arc entrée libre L’Association convie ses adhérents à son Assemblée Générale. Les invitations ainsi que l’appel à candidature seront envoyés par mail uniquement.

L’Assemblée Générale sera suivie d’un pot de l’amitié puis de la cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes, retransmise en direct au cinéma, et du film d’ouverture, cette soirée est gratuite pour les adhérents. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T18:00:00+02:00 – 2023-05-16T19:30:00+02:00

