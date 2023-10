COMÉDIE FRANÇAISE au cinéma : La Nuit des Rois Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 14 mai 2023, Senlis.

COMÉDIE FRANÇAISE au cinéma : La Nuit des Rois Dimanche 14 mai, 17h00 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif plein = 15€ // Tarif adhérent et -26 ans = 10€

LA NUIT DES ROIS

Texte : William Shakespeare

Mise en scène : Thomas Ostermeier

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

Durée : 3h

Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, pour se protéger, elle se travestit en homme et prend le nom de Césario. Elle entre alors au service du Duc Orsino qui, charmé, en fait son page et le charge de transmettre son amour à la comtesse Olivia. Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) par le Duc, excelle si bien dans sa mission que la comtesse s’éprend de son ardeur…

Réputé pour ses mises en scène alliant fidélité à la situation dramatique et liberté d’interprétation, Thomas Ostermeier, à travers cette intrigue amoureuse placée sous le signe du travestissement, souligne combien l’éveil du désir peut être vertigineux et la question du genre, troublante. C’est sa première création à la Comédie-Française.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T17:00:00+02:00 – 2023-05-14T20:00:00+02:00

